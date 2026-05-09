◇プロ野球セ・リーグ DeNA3-1阪神(9日、甲子園球場)DeNAは8回に相手先発・大竹耕太郎投手をとらえ満塁のチャンスを得ると連打で逆転。上位にいる阪神に連勝を飾りました。両チームともに先発の好投が続き、5回まで得点はなし。しかし6回、先発の篠木健太郎投手が犠牲フライで先制点を献上します。援護したい打線でしたが、阪神先発の大竹耕太郎投手を前に7回まで無得点に抑えられます。しかし8回には、1アウト満塁のチャンスをつ