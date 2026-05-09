5月9日、ホワイトリングで「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」セミファイナルGAME1の福島ファイヤーボンズ（第3シード）vs信州ブレイブウォリアーズ（第2シード）が行われ、敵地に乗り込んだ福島が先勝した。 第1クォーターは、ホームの信州が25－18と主導権を握る立ち上がりとなったが、第2クォーターに入ると福島も反撃。小川翔矢のペイントアタ