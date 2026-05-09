佐々木李子が、6月3日にリリースするフルアルバム『RI PATHOS』より、先行配信楽曲第5弾となる「レクイエムボンファイヤー」を本日5月9日に配信リリースした。 （関連：Ave Mujica、佐々木李子、前田佳織里、大渕野々花……女性声優が彩る2025年冬アニメ主題歌ピックアップ） 本楽曲は、強気な芸術家性と繊細な内面の葛藤を描きながら、現実との狭間で揺れつつも、自らの音楽を“爆発”させる意志を表現し