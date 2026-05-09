右腹斜筋の張りで負傷者リストしているドジャースのムーキー・ベッツ内野手が8日（日本時間9日）、傘下3Aオクラホマシティー・コメッツで実戦復帰を果たした。「3番遊撃」でスタメン出場し、3打数1安打を記録。順調な回復ぶりをアピールした。また、昨季オフに左肘手術を受けたエンリケ・ヘルナンデス内野手も「2番三塁」で出場して3打席をこなしている。 ■11年ぶりマイナーでの安打 こ