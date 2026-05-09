プロ野球セ・リーグ 中日4-2巨人(9日、バンテリンドーム)巨人は中日に敗れ3連敗となりました。巨人先発の田中将大投手は2回3つのフォアボールで満塁とすると、田中幹也選手にタイムリーを打たれ先制を許します。5回はヒットでランナーを許すと、盗塁と送りバントでランナー3塁のピンチ。ここで1番・カリステ選手をサードゴロとしますが、三本間に挟んだランナーと田中投手が接触。走塁妨害で追加点を許します。さらに2アウト2塁で