お笑いコンビ「博多華丸・大吉」が8日、NHKAM「ラジオであさイチ」（後8・05）に生出演。博多華丸（56）が大物俳優の付き人体験をしたことがあると打ち明ける場面があった。NHK「あさイチ」の裏話をする中で、かつて放送中に鈴木奈穂子アナウンサーの歯に口紅が着いており、博多大吉が自身の上唇に指を添え、合図を送ったことがあったと回顧。すると華丸は「それは船越英一郎さんが付き人に言いよった。“リップクリーム持っ