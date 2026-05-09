「エプソムＣ・Ｇ３」（９日、東京）２番人気のトロヴァトーレが、中団から力強く伸びてＧ１馬ステレンボッシュとの激しいたたき合いを鼻差で制し、東京新聞杯に続く重賞連勝を飾った。２５年ダービー卿ＣＴを制しており、これが重賞３勝目。２着はその５番人気ステレンボッシュで、３着は１０番人気のレガーロデルシエロだった。３連単は１０万８３３０円と波乱の結果に。勝ち時計は１分４５秒３（良）だった。殊勲のルメー