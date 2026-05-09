茨城県の谷島洋司・石岡市長が市議会を解散したことに伴う市議選が行われ、新たな議員が決まったことを受け、石岡市は７日、臨時会を１４日に招集することを決めた。臨時会では市長に対する２度目の不信任決議案が提出、採決される予定で、提案する山本進議員は「すでに過半数の賛同を得た」と話している。臨時会では、正副議長らを選任した後、不信任案が緊急動議で提出されるという。地方自治法によると、改選後議会で３分