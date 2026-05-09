◇パ・リーグオリックス0―3日本ハム（2026年5月9日京セラD大阪）オリックスが今季5度目の完封負けを喫し、連勝は4で止まった。前回1日の対戦でも6回途中1失点の好投を許した日本ハム・加藤貴の前に、この日も打線が沈黙。太田、中川、紅林といった右打者をベンチスタートとし、若月を除いて左打者8人をスタメンに並べたが、8回3安打無失点と好投を許した。9回も柳川に抑えられ、最後まで二塁すら踏めずに散発3安打で完