アイドルグループACEesの佐藤龍我（23）が9日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。趣味の筋トレが原因で起きていることを明かした。週4で趣味の筋トレをしているという佐藤は「衣装を自分たち専用で作ってもらえたりするんですけど。サイズを測り直したりしないといけないんですよ。大きくなり過ぎると、肩が入んないとか。それでいつも衣装さんに怒られてます」と明かすと笑いが起きた。藤本美貴が「ツ