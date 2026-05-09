ニッポン放送は8日、5月28日放送の巨人−ソフトバンク（東京ドーム）の生中継に内川聖一氏が出演すると発表した。内川氏が『ニッポン放送ショウアップナイター』で解説を務めるのは今季初。▼ 内川聖一氏「沢山の野球ファンの方に、ラジオを通して、映像を見ているかのような楽しさの伝わる解説が出来るように頑張ります。一緒に野球を楽しみましょう」