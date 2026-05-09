韓国メディア「ＳＰＯＴＶニュース」は９日、「ドジャースのキム・ヘソンはこんなに調子がいいのに６月にまたマイナー降格危機？むしろトレードされた方がいい」との記事を配信した。右腹斜筋を痛めていたムーキー・ベッツ内野手（３３）がメジャー昇格間近だが、現状ではエスピナルが降格またはＤＦＡ（＝事実上の戦力外）の対象。ひとまずキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）はメジャー残留の可能性が高い。だがキケ・ヘ