¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤¬£¹Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡££Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¡Ö¼ºÎé¡×¤ÈÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î?´éÊ¸»ú¥µ¥¤¥ó?¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¥¸¡¼¼óÁê¤È¤Î²ñ¿©¤ÎÌÏÍÍ¤òÊó¹ð¡£¸ø¼°Ë¬Ìä»þ¤Ë¹ñÉÐ¤¬¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¹â»Ô»á¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö£Ó£á£î£á£å¡×¤Î¡Ö£Ó¡×¤ËÌÜ¤È¸ý¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢?´éÊ¸