Photo: 組橋信太朗 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホさえあれば外出できるいい時代になり、ショルダーストラップもすっかり定着しましたが、もっと使い勝手が良くなればと思ったことはありませんか？その思いを叶えてくれそうな多機能なショルダーストラップ「Angel Wings」がmachi-yaに登場。サンプルをお借りしてみたので、一般的なスマ