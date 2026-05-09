元「ロンドンブーツ１号２号」の田村亮（５４）が８日に自身の「Ｘ」を更新。家庭での息子とのやりとりから自身の行いを反省した。田村は炊飯器で炊いたほかほかの鯛めしの動画を投稿。「次男が夜は家でご飯を食べると言ってたので、釣った鯛で鯛めしを作った」と切り出すと「炊き上がる１５分前に『友達に晩御飯誘われたから、行って来る』だと」と報告。「一回でこの怒り」と心境を明かした。「ロンドンブーツ１号２号」は若