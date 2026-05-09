コーセーコスメポートは、スキンケアブランド「クリアターン」とボタニカルヘアケアブランド「サロンスタイル ビオリス」から、「ちいかわ」とコラボレーションした新作パッケージの第2弾を、5月15日（金）から数量限定で順次発売する。クリアターン、ビオリスから「ちいかわ」スペシャルパッケージ第2弾が登場今回は7月24日（金）から映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が全国公開予定となっている「ちいかわ」とのコラボ