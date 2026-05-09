猫が『首をかしげる』仕草をする理由 1.音や状況を正確に把握しようとしている 猫が首をかしげる一番多い理由は、「何が起きているのかをしっかり確認したい」という気持ちからです。 猫は人よりもはるかに優れた聴覚を持っていますが、そのぶん細かな音の違いにも敏感です。 たとえば、スマホの通知音や聞き慣れない生活音がしたとき、「どこから？何の音？」と情報を整理しようとして首を傾けるのです。