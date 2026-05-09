SNSで報告プロ野球、ソフトバンクは8日、みずほペイペイドームで行われたロッテ戦に6-5で劇的な逆転サヨナラ勝ちを収めた。元プロ野球選手を父に持つ女性が現地観戦を報告し、「間違いなく勝利の女神です」と反響が広がっている。サンリオとのコラボレーション「ハローキティ ピンクフル限定ユニフォーム」が入場者に配布された一戦。観戦報告したのは西武、ソフトバンクなどで捕手として活躍した細川亨氏の娘で、モデルやタレ