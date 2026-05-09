無断で車を使い続ける弟の非常識な行動に、ついに限界を迎えた女性。事故寸前の出来事をきっかけに開かれた家族会議でも反省の色はなし。でも、意外な人物の一言が事態を動かすことに──。今回は筆者の友人から聞いた考えさせられるエピソードをご紹介します。 勝手に借りていく弟 歳の離れた弟には昔から“家族の物をちょっと借りる癖”がありました。 漫画や服くらいならまだよかったものの、社会人になってから