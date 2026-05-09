女優のゴールディ・ホーンが、映画「永遠に美しく…」で共演した女優メリル・ストリープから明かされた「遅刻が原因の確執」について、自らの言葉で応じた。 【写真】娘は超有名俳優母子ショットが豪華すぎるゴールディ・ホーン きっかけはメリルが最近のインタビューで、1992年公開の同作の撮影中、ゴールディが「いつも現場に遅れてきた」と振り返ったこと。ゴールディ