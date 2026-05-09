東京を中心とした首都圏への「本社移転・転出」の流れは、どんな具合なのか。帝国データバンクが『首都圏への「一極集中」再び加速』という結びで、昨年1月から6月動向調査をまとめている。【こちらも】尾家産業、地味に伸びる食品卸PBとヘルスケアが支え。。。こうしたトレンドの潮流が企業などのカーテンウォールでトップ級の小松ウォール工業（7949、東証プライム市場）に影響はあるのか否やが、気になった。収益動向は