◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）３歳牡馬１６頭立てで争われ、３番人気で菱田裕二騎手が手綱を執るアーレムアレス（栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）は１４着に敗れた。昨年末のホープフルＳでは、のちの皐月賞馬ロブチェンなど３冠初戦で掲示板に入った上位陣に続く４着と力量を示したが、すみれＳ２着、アザレア賞２着と勝ち切れず、ここでも勝利をつかめなかった。同馬