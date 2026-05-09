◆春季高校野球奈良県▽決勝天理２１―２畝傍（９日・さとやくスタジアム）畝傍は天理の猛攻に屈した。高市早苗首相の母校でもある県内屈指の進学校。７８年ぶりの優勝はならなかったものの、１４０キロ台中盤の直球を誇るエース高岸彰良（３年）を中心に、４０年ぶりに決勝に進出した。この日は高岸が５回７失点。救援した投手陣も打ち込まれたが、雀部（ささべ）尚也監督は大会を通じて「チームの連係、精度が上がってきた