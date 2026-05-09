◇プロ野球セ・リーグ 中日4-2 巨人(9日、バンテリンドーム)中日が巨人に連勝し、2カード連続の勝ち越しを決めました。2回、2者連続を含む3つの四球で1死満塁のチャンスを作った中日は、田中幹也選手のライト前タイムリーで1点を先制します。さらに5回、田中選手が内野安打で出塁すると盗塁と送りバントで1アウト3塁のチャンスを作ります。1番・カリステ選手はサードゴロとなるも、三本間の挟殺プレーで巨人の田中将大投手が走塁妨