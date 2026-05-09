◇セ・リーグ中日４−２巨人（2026年5月9日バンテリンドーム）中日が今季初の2カード連続勝ち越しで、4月23日時点で最多13を抱えていた借金を8まで戻した。敗れた広島を勝率で上回り、単独5位に浮上した。先発のベテラン左腕・大野が、巨人・田中将との“同学年対決”に投げ勝った。立ち上がりから危なげない投球を展開。1―0の4回に先頭・キャベッジに右前打を浴びて初めて無死の走者を背負ったが、運も味方した。続く