「阪神１−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）阪神が痛恨の逆転負けで、対ＤｅＮＡ戦は４連敗。今季２勝５敗と大きく負け越している。今季土曜日は負けなしの６勝１分けだったが初黒星。不敗神話が崩壊した。７回まで無失点だった先発・大竹が、八回に暗転し３失点で今季初黒星を喫した。試合が動いたのは六回だ。１死から佐藤輝が四球で出塁すると、続く前川が中前打でつなぎ一、三塁。ここで打席に立った木浪が中犠飛を放っ