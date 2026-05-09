女子バレーボールの大同生命ＳＶリーグに所属する大阪マーヴェラスが、９日、梅田のグラングリーン大阪にて、シーズン報告会を行った。連覇をかけて臨んだ今季は、レギュラーシーズンを４位で通過。チャンピオンシップでは、同１位通過のＮＥＣレッドロケッツ川崎をストレートで退けるなど奮闘したが、ＳＡＧＡ久光スプリングスに破れて準優勝となった。報告会では、スペシャルゲストとして元日本代表の栗原恵さんが登場。田