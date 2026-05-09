◇セ・リーグ巨人2―4中日（2026年5月9日バンテリンD）巨人は9日、敵地で中日と対戦したが、2―4で敗れて今季2度目の3連敗で4位に転落した。4月3日以来となる借金1。先発の田中将大投手（37）は5回に自らの走塁妨害で失点するなど、5回5安打4失点で今季初黒星を喫した。中日先発の大野雄大をつかまえられなかった。7回に2死一、二塁とこの試合で初めて得点圏に走者を置いたが、岸田が右飛に倒れた。中日が継投に出る中、