お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務める、BS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が9日に放送される。今回は「岡田圭右と行く！日本最大級のクラシックモーターショー ノスタルジック2デイズ」と題し、ますだおかだの岡田圭右と旧車イベントの会場を巡る。【写真168枚】1回も車検受けず52年間倉庫に眠ってた『ハコスカ GT-R』内外装全部見せ＜ほか『Nostalgic 2days 2026