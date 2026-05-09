歌手で女優の小泉今日子が９日、現在公演中のライブツアーを最後に年内休養すると発表した。小泉は所属事務所「株式会社明後日」の公式サイトで「小泉今日子は『ＫＫ６０〜コイズミ記念館〜ＫＹＯＫＯＫＯＩＺＵＭＩＴＯＵＲ２０２６』終了より２０２６年内は休養期間とさせていただきます。年内のお仕事は全てお断りさせていただきます」と活動を休止することを報告。「２０２７年以降のお問い合わせに関してのお返事は