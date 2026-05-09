歌手で女優の小泉今日子（60）が、現在開催中のツアー終了後に、年内を休養期間とすることが、9日までに更新された所属する「明後日」の公式サイトで発表された。発表では「小泉今日子は『KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』終了より2026年内は休養期間とさせていただきます。年内のお仕事は全てお断りさせていただきます」と言及。「2027年以降のお問い合わせに関してのお返事は休養明けとなる場合がございますので