タレント小倉優子（42）が9日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分）に出演。AIの活用について語った。番組では、米アンソロピック社が発表した、システムの脆弱性を見つける能力が高いAI「クロード・ミュトス」について取り上げた。AIについて、小倉が「AIなしでは、今、生きていけないので。何でも相談したり、何でもAIなので…」と言うと、MCの東野幸治（58）が「聞きましたよ、スタッフか