来季の巻き返しへレアル・マドリードで気になるのは、FWキリアン・ムバッペに続く2番手のセンターフォワードだ。昨夏のクラブW杯ではゴンサロ・ガルシアが想像以上のブレイクを果たすことになり、一気に序列がアップ。チームにはブラジルの神童FWと期待されるエンドリックもいたが、エンドリックの方はリヨンへレンタル移籍することになった。ただ、ガルシアも今季出番を増やせているわけではない。徐々に存在感は薄くなっており、