今季のチャンピオンズリーグ決勝のカードはパリ・サンジェルマンVSアーセナルとなった。両チームの準決勝の戦いぶりは対照的で、パリはバイエルンとの打ち合いを制して決勝へ。アーセナルの方はアトレティコ・マドリードとの手堅いゲームを2戦合計2-1で制している。決勝の展開を予測するならば、パリが攻撃的に仕掛け、アーセナルが安定した守備で迎え撃つ構図となるだろうか。英『BBC』ではマンチェスター・ユナイテッドやバイエ