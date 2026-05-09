ウルブズに所属するブラジル代表MFジョアン・ゴメスはアトレティコ・マドリードへの移籍が近づいているようだ。英『GIVEMESPORT』やファブリツィオ・ロマーノ氏が報じている。2023年冬にフラメンゴからウルブズに加入したゴメスはこれまで同クラブで公式戦128試合に出場し8ゴール6アシストをマーク。今シーズンもここまで公式戦39試合に出場しており、ウルブズの主力として奮闘している。しかし、現在プレミアで最下位に沈むウルブ