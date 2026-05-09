ECL準決勝でシャフタール・ドネツクを下し、決勝にコマを進めたクリスタル・パレス。ファイナルはラ・リーガのラージョ・バジェカーノと対戦する。パレスは昨季マンチェスター・シティを下してFAカップのタイトルを獲得しており、ラージョに勝利すれば、2季連続でのタイトル獲得となる。そんなパレスだが、すでに指揮官であるオリヴァー・グラスナー監督の退任が明らかになっている。1月に本人の口から明かされ、来季以降の新監督