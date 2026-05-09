現在サウジアラビアのアル・ヒラルに所属するウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスは今夏プレミアリーグへ復帰する可能性があるようだ。現在26歳のヌニェスは昨夏リヴァプールからアル・ヒラルへ移籍、活躍の場所をサウジアラビアへ移した。アル・ヒラルでは今シーズン公式戦24試合で9ゴール5アシストを記録しているものの、冬に元フランス代表FWカリム・ベンゼマが加入して以降はリーグ戦の登録枠の問題でチームから外されてしま