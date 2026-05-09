欧州予選プレイオフでボスニア・ヘルツェゴビナ代表に敗れ、まさかの3大会連続でW杯出場を逃してしまったイタリア代表。優勝経験国としてかなりの屈辱だが、今は全てを見直す時なのだろう。『The Athletic』によると、サッスオーロのジョヴァンニ・カルネヴァリCEOは下手に2026W杯出場権を掴むより、予選敗退から色々なことを受け入れた方が良かったのかもしれないと語る。「W杯に出場しないのは、実際に良いことなのかもしれない