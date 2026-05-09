5月9日(土)札幌市・北海きたえーるホームアリーナ北海きたえーるで開催された、レバンガ北海道のファン感謝祭。クラブ史上最高勝率を記録した今季の勢いを受けて、過去最多となる2620人のファン・ブースターがアリーナに駆けつけました。 この日、一番の注目を集めたのが、折茂武彦代表と富永啓生選手の新旧スコアラー3ポイント対決。レバンガ史上最高のスコアラーを