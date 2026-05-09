コンフォートは新天地のカブスですっかり溶け込んでいる(C)Getty Imagesカブスは現地5月8日に行われたインターリーグのレンジャーズ戦に7−1と勝利。今季2度目の10連勝を達成と勢いに乗っている。「5番・右翼」で先発出場した鈴木誠也は1点をリードした4回無死一塁の第2打席に7号2ランをマーク。3試合ぶりの一発でチームを盛り立てると、打線で光ったのは昨年までドジャースに在籍したマイケル・コンフォートにもあった。【動