千葉百音と振付師のバトル氏との2ショットに注目が集まった(C)Getty Imagesフィギュアスケート女子の千葉百音と、ある男性の2ショットに反響が寄せられた。千葉と一緒に写ったのは、振付師として活躍している43歳のジェフリー・バトル氏だ。2006年トリノ五輪の男子銅メダリストでもあるバトル氏は5月8日、自身のインスタグラムを更新し「素晴らしいスケーターと過ごした、最高の1週間」と記し、千葉との笑顔の写真を公開した。