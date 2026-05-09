◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）中日は、先発・大野雄大投手が７回４安打無失点の好投で、２連勝を飾った。広島がヤクルトに敗れたため、５位浮上。今季初めて最下位を脱出し、最大１３あった借金を８とした。大野は、１４０キロ後半の直球と変化球を有効的に使い、６回まで二塁を踏ませなかった。３試合連続の無失点投球で、チームトップの今季４勝目。１勝１敗で迎えた同じ８８年生まれの巨