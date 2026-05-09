◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―４ヤクルト（９日・マツダスタジアム）広島が連敗で今季初めて最下位に転落した。ワースト借金８に膨らんだ。今季は開幕３連勝と好スタートを切ったが、３２戦目で６位。負の連鎖が止まらない。打線はヤクルト・松本健の前に沈黙。６回まで無安打に封じられ、７回に野間が中前打を放ちノーヒットノーランを回避するのがやっとだった。リーグ最多６度目の完封負けとなった。先発・岡本は６回４