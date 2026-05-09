◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）巨人がついに借金生活に突入し、４位に転落した。先発した田中将大投手が５回５安打４失点で今季初黒星。中日・大野雄大投手との同級生対決に敗れた。その左腕に対して打線が７回４安打で無得点に終わった。左投手の先発時はこれで５勝１１敗。４カード連続負け越しは２３年４月以来で、阿部政権では初となった。＋＋＋＋＋懐かしき「ハンカチ世代」の、ともに