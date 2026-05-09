◆パ・リーグオリックス０―３日本ハム（９日・京セラドーム大阪）日本ハムはオリックスに勝利し、オリックス戦の敵地での連敗を７で止めた。借金は３とした。先発の加藤貴が８回９０球で３安打無失点の快投を披露し、今季４勝目を挙げた。打線は今季初の３試合連続同一スタメンで３試合連続の２ケタ安打をマーク。初回に５番・野村が先制の中前適時打、５回の第３打席には左中間へ５号２ランを放ち得点を重ねた。