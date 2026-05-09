◆パ・リーグオリックス０―３日本ハム（９日・京セラドーム大阪）オリックスが今季初の５連勝を逃した。相手先発の左腕・加藤貴の被打率を踏まえ、岸田監督は若月を除く「左８人」のオーダーを構成。しかし、この日は勝負手が決まらなかった。得点圏に走者を進めることができず、完封負け。先発・曽谷も５回途中を３失点で降板し、自己ワーストタイの１０安打を浴びた。「初回に点を取られてしまい、チームに流れを持ってく