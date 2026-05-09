◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―４ヤクルト（９日・マツダスタジアム）広島が連敗でワースト借金８に膨らんだ。打線がヤクルト・松本健の前に沈黙。６回まで無安打に封じられ、７回に野間が中前打を放ち、ノーヒットノーランを回避するのがやっとだった。リーグ最多６度目の完封負けとなった。先発・岡本は６回４失点で２敗目。２回に投手・松本健に２点打を浴びると、４回には沢井に２ランを被弾。６回１０４球を投じ、自己