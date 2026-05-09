◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―４ヤクルト（９日・マツダ）ヤクルトが松本健吾投手の投打に渡る活躍で首位を守り、貯金を今季最多タイの１０に増やした。松本健は２回２死二、三塁でプロ初打点となる２点適時打を放つと、投げては６回まで無安打、２与四球の好投。７回、野間に初安打を許したが後続を打ち取り８回を被安打１、無失点にまとめ、４勝負けなしとした。