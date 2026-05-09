◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―３ＤｅＮＡ（９日・甲子園）ＤｅＮＡは７回まで阪神・大竹に無得点に抑えられていた打線が８回に奮起。１番・蝦名達夫外野手と２番・度会隆輝外野手の連続適時打で逆転し、前夜に続いて連勝。４月２４日以来の貯金１とした。１点ビハインドで迎えた８回、７番・林琢真内野手の右前打を足がかりに１死満塁の好機を築き、蝦名が右前に同点適時打。続く度会も左前に勝ち越しの２点適時打を放った。