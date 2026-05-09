◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―３ＤｅＮＡ（９日・甲子園）阪神が悪夢の逆転負けを喫し、今季初の２カード連続の負け越しが決まった。先発の大竹耕太郎投手が８回１０安打３失点で今季初黒星を喫した。７回まで完封ペースで進んだが、１点リードの８回に大暗転した。連打に四球で１死満塁のピンチを招き、蝦名に同点の右前適時打を献上。さらに度会にも左前２点適時打を浴び、突き放された。攻撃陣は、０―０の６回に均衡を